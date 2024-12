Capodanno a Cagliari, Zedda 'prudenza e non usare i botti'

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha invitato la popolazione al divertimento responsabile e alla prudenza nel corso dei festeggiamenti per le festività e in particolare durante il Capodanno.

"La sicurezza è la prima cosa che conta - dichiara Zedda -.

Invito cittadine e cittadini a festeggiare il nuovo anno nel rispetto reciproco. Tutelare le altre persone e gli animali è prioritario, per questo esorto a non utilizzare botti e fuochi d'artificio che potrebbero causare un rischio e un pericolo per tutte e tutti".

Il primo cittadino del capoluogo rimanda al regolamento di Sicurezza e polizia urbana per ciò che è consentito e ciò che non lo è, rinnovando gli auguri di buone feste al personale comunale, a cittadine e cittadini di Cagliari e della Città Metropolitana.



