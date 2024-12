A Maria Grazia Cucinotta e Don Backy il premio Cavallino della Giara

Maria Grazia Cucinotta, Don Backy, Sergio Frau, Carola Puddu e il generale Giangabriele Carta sono i premiati della seconda edizione del Premio Speciale Cavallino della Giara, la cui cerimonia si terrà venerdì 27 a Tuili.

Su iniziativa dell'amministrazione di Tuili guidata da Andrea Locci e dell'associazione Isolarte, grazie alla collaborazione della Fondazione Altopiano della Giara e della Regione, la manifestazione intende valorizzare l'area del compendio che insiste nel territorio del Comune di Tuili, le sue ricchezze e le sue peculiarità da un punto di vista ambientale e paesaggistico.

L'idea del promotore del Premio, Maurizio Porcelli, è di creare un evento di richiamo traghettando sulla Giara personalità illustri e testimonial che possano fare poi da cassa di risonanza di un territorio che merita di essere conosciuto a livello sia nazionale che internazionale.

I prescelti per i riconoscimenti della seconda edizione saranno protagonisti del galà di premiazione condotto dalla vice direttrice del TG1 Incoronata Boccia (alle 17 presso a Villa Asquer).

In omaggio ad Amedeo Nazzari sarà premiata Maria Grazia Cucinotta, l'amatissima attrice siciliana divenuta celebre a livello internazionale grazie al successo de "Il Postino" di Michael Radford e Massimo Troisi.

Premio alla carriera per la musica al sempreverde Bon Backy, il cantautore toscano che ha accompagnato la giovinezza di almeno tre generazioni di appassionati.

Il Premio alla carriera per il giornalismo e la divulgazione della civiltà nuragica andrà a Sergio Frau, firma di punta al quotidiano La Repubblica dal 1976, per il quale, dopo avere curato vari supplementi, è inviato di temi culturali. Di origini cagliaritane da parte di padre e lombarde da parte di madre, ha scritto il saggio Le Colonne d'Ercole - Un'inchiesta (2002) in cui riprende l'ipotesi che le mitiche colonne, di cui tra gli altri scrive Platone, andrebbero identificate man mano nel tempo non solo con lo Stretto di Gibilterra, ma anche con il canale di Sicilia. Secondo tale scenario la leggendaria isola di Atlantide, di cui parla Platone nei suoi dialoghi Timeo e Crizia, potrebbe far pensare anche alla Sardegna.

Il premio al talento sarà assegnato ad una nuova stella della danza, la ballerina Carola Puddu, classe 2000, diventata famosa al grande pubblico nel 2021 entrando nella scuola di Amici di Maria De Filippi. A soli 17 anni ottiene il suo primo ruolo da protagonista con Spring and Fall di John Neumeier.

Infine, la personalità prescelta per la seconda edizione è il generale di Corpo d'Armata Giangabriele Carta, 30/o comandante della Brigata Sassari e presidente della Sezione Anac della Sardegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA