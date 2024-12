Abbanoa, venerdì 27 sostituzione di una condotta a Cagliari

Per venerdì 27 dicembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma il collegamento del nuovo tratto di condotta in uscita dal serbatoio di San Michele che alimenta la zona di Barracca Manna e il Comune di Monserrato.

Si tratta di un intervento del piano di efficientamento della rete idrica della città programmato dai tecnici del Distretto del capoluogo e inserire nel programma delle manutenzioni straordinarie. La vecchia condotta in acciaio non era più adeguata a garantire un servizio ottimale: per questo motivo è stata programmata la sostituzione.

Nei giorni scorsi sono state posizionate le nuove tubature in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, e predisposti gli allacci. Le operazioni di collegamento saranno effettuate venerdì. Trattandosi di una condotta importante, del diametro di mezzo metro, i lavori richiederanno tutta la giornata dalle 8.30 alle 17. Durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l'erogazione idrica verso Barracca Manna e Monserrato.

I tecnici di Abbanoa procederanno con le operazioni di rete che consentono di garantire l'erogazione con le condotte secondarie e restringere le zone interessate da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni. L'erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l'intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.



