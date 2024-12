Vento a 120 km/h, super lavoro vigili fuoco Cagliari e Oristano

Sono già almeno una trentina gli interventi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Cagliari e Oristano per i problemi creati dal forte vento che sta sferzando in queste ore la Sardegna.

A Cagliari i vigili del fuoco stanno lavorando per alberi e rami pericolanti, cornicioni caduti e cartelli pubblicitari piegati dalla forza del vento. Decine gli interventi già eseguiti, altrettanti quelli in coda. A Oristano dalle prime ore di oggi sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco partite dalla centrale e dai distaccamenti, Abbasanta, Ales e Cuglieri.

Tanti gli interventi per la caduta di rami e di alberi sia nei vari centri che lungo le strade come la provinciale 15 dove, in prossimità del borgo di Sant'Agostino è caduto un albero.





