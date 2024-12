Rapina in distributore di benzina Alghero, bottino 30mila euro

Ammonta a oltre 30mila euro il bottino di una rapina messa a segno questa mattina, poco dopo le 8, ai danni di un titolare di un distributore di carburanti in via vittorio Emanuele ad Alghero, di fronte allo stadio Mariotti. Due i malviventi, con il volto travisato, che hanno effettuato il colpo.

Uno dei due ha punto il coltello contro il titolare dell'esercizio commerciale che stava uscendo dal gabbiotto.

L'uomo aveva appena prelevato i contanti dalle casse automatiche e li aveva messi in un borsello prima di andare in banca per versare il denaro.

I rapinatori hanno agito con velocità e sono scappati a piedi scavalcando una recinzione dietro l'area di servizio.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini su quanto accaduto.



