Pavoletti non basta, quarta sconfitta di fila per il Cagliari

Terza sconfitta consecutiva, quarta se si considera anche la Coppa Italia. Ma la classifica rimane per il momento uguale: Cagliari sempre terzultimo, da lì non si scappa. Le rivali, però, al contrario di quanto accaduto nel turno precedente, non si sono mosse nemmeno loro. Il problema è che, proprio per questo, la giornata abbordabile con una diretta concorrente poteva essere sfruttata meglio. Anche perché il Cagliari sulla carta rischia di rimanere ancora fermo: sabato in Sardegna per concludere il 2024 arriva l'Inter.

L'analisi del mister Davide Nicola e del capitano Alessandro Deiola spiegano la sconfitta con quindici minuti di blackout. In realtà il primo tempo, salvato da tecnico e centrocampista, presenta sinistre analogie con altre prime frazioni di gioco delle gare precedenti. Con la Fiorentina il Cagliari sembrava avere la partita in controllo, ma ha subito il gol alla prima vera occasione utile per i viola. Con la Juventus idem: avversario che sembra tenuto a bada. E invece gol di Vlahovic.

Con il Venezia la stessa cosa: possesso palla anche nettamente superiore, ma avversari più convinti e soprattutto più pratici.

Quella del gol dei veneti è l'azione che il Cagliari non è riuscita mai a organizzare nei primi 45 minuti di gioco. Anche se poi l'opportunità migliore, in mischia, era stata quella del colpo di testa di Mina. Poi luce spenta con i due gol del Venezia, uno annullato per qualche centimetro e l'altro vero.

Quindi la reazione rabbiosa con il gioco al momento più congeniale ai rossoblù: manovra avvolgente sulle fasce e poi palla nel mezzo a cercare Pavoletti, Lapadula, o una respinta difettosa della difesa.

Tatticamente ha ragione Nicola: si erano creati i presupposti per riprendere o addirittura ribaltare la partita. Ma i cross sono un po' una lotteria. Ed è uscito solo il numero di Pavoletti, al primo gol della stagione. Più sfortunate invece le conclusioni di Lapadula e Felici.

Rossoblù che segnano poco: un gol nelle ultime quattro gare.

Natale di lavoro per il Cagliari in vista della partita con l'Inter. Sembra difficile il recupero di Luvumbo, ma l'angolano ci proverà. Così come è obbligato a provarci il Cagliari: a Mina e compagni contro i nerazzurri serve una gara giocata come quella con l'Atalanta. Ma con un risultato diverso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA