Orotelli, il vento ha divelto un tettoia che è finita sulle auto

Notte di maltempo in provincia di Nuoro dove sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale del territorio, da Tortolì passando per Nuoro fino a Macomer.

Il forte vento di maestrale ha divelto una tettoia in lamiera nel centro abitato di Orotelli. Alcuni veicoli in sosta nelle immediate vicinanze sono stati colpiti e danneggiati.

Le squadre dei pompieri hanno lavorato per tutta la notte per mettere in sicurezza pali e alberi pericolanti a causa del vento. A Siniscola hanno lavorato ore per spegnere un incendio che si è sviluppato nella notte in un fienile in via Silvio Pellico e di cui non si conoscono ancora le origini. I danni sarebbero ingenti ma fortunatamente non c'è stato il coinvolgimento di persone o animali. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.



