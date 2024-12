Farmacia Policlinico Monserrato, dal 7/1 servizio potenziato

Dal 7 gennaio viene potenziato il servizio ritiro dei medicinali nella Farmacia del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Il servizio di distribuzione diretta per i pazienti cronici sarà operativo il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Dunque, un giorno in più e più ore a disposizione dei pazienti.

Sempre dal 7 gennaio, il ritiro dei farmaci sarà possibile esclusivamente previa prenotazione, attraverso il link diretto nella pagina della Farmacia nel sito www.aoucagliari.it o chiamando il numero 0704677974, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

La distribuzione diretta successiva a dimissione ospedaliera o a visita specialistica viene sempre garantita senza prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13. In questo caso i pazienti vengono inviati direttamente dai reparti e dagli ambulatori dell'Aou di Cagliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA