Continuità territoriale, più voli disponibili per le feste

Per i voli in continuità territoriale nel periodo delle feste natalizie, rispetto al 2023, la capacità di posti offerti è complessivamente aumentata in maniera significativa, mentre l'indice di riempimento dei voli (load factor) è diminuito, segno che il maggior numero di posti disponibili ha consentito di rispondere più efficacemente alla domanda crescente. Lo evidenzia, in una nota, l'assessorato regionale dei Trasporti, ricordando che il periodo natalizio rappresenta storicamente un momento particolarmente problematico per il trasporto aereo.

"L'attuale Giunta regionale - si legge nella nota - è riuscita a garantire un aumento significativo della disponibilità di posti sui voli da e per l'Isola, riducendo sensibilmente le problematiche che si sarebbero potute verificare e che sono state registrate fino all'anno precedente". Un risultato reso possibile - spiega l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - grazie a un'innovazione metodologica introdotta dall'ufficio di Gabinetto dell'assessorato: per la prima volta si è fatto ricorso ai dati sulle prenotazioni, invece dei dati sul volato, per pianificare il servizio. "In maniera differente rispetto agli anni scorsi - afferma Manca - abbiamo richiesto alle compagnie incaricate del servizio di fornire costantemente i dati relativi alle prenotazioni, così da consentirci di intervenire in anticipo e programmare i voli aggiuntivi non all'ultimo momento, ma con largo anticipo. Questo approccio ha permesso di gestire in modo più efficiente il picco di domanda e di ridurre notevolmente i disagi. Ovviamente non è nostro obiettivo incrementare acriticamente la capacità - prosegue l'assessora - ma farne un uso razionale e scientifico per cui dove è stato necessario incrementare è stato fatto puntualmente, dove invece non serviva non è stato fatto".

Nel dettaglio, Aeroitalia, principale compagnia incaricata delle rotte in continuità territoriale da Cagliari verso Milano Linate e Roma Fiumicino, nonché da Olbia verso gli stessi aeroporti, ha messo a disposizione un numero maggiore di voli rispetto a quelli offerti sulle stesse rotte nel '23. Anche Volotea, pur impegnata marginalmente sulla rotta Olbia-Roma Fiumicino, ha contribuito positivamente. Su questi collegamenti sono 9.063 i posti in più offerti rispetto al '23.

Nel dettaglio la capacità raggiunta nel '24 rispetto all'anno scorso sulle singole tratte dal 20 dicembre al 6 gennaio: CAG-FCO: +3772. FCO-CAG: +3769. CAG-LIN: -2497. LIN-CAG: -2311.

OLB-FCO: -48. FCO-OLB: -48. OLB-LIN: + 3213. LIN-OLB: +3213.





