Consiglio comunale di Cagliari approva la manovra da 500 mln

Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027, proseguendo il percorso intrapreso con il Documento unico di programmazione (Dup). Una manovra da 502 milioni di euro per il prossimo anno.

Il sindaco Massimo Zedda ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il lavoro congiunto di tutte le componenti del Consiglio: "Ringrazio, ancora una volta, il lavoro congiunto di maggioranza e opposizioni, del presidente della Commissione Bilancio, Giovanni Porrà, e degli uffici comunali. Questo ci permette di procedere più speditamente nel raggiungimento dell'obiettivo di spesa delle risorse europee, pari al 20% entro il 2025, così da ambire a ottenere una premialità. Ulteriori risorse, circa 33 milioni, saranno destinate allo sviluppo della città".

La manovra finanziaria approvata, del valore complessivo di 502 milioni per il 2025, di cui 261 per le spese correnti, prevede una riduzione graduale delle risorse negli anni successivi: 484 milioni nel 2026 (257 mln per le spese correnti) e 457 mln nel 2027 (256 per le spese correnti). "Nonostante il taglio imposto dallo Stato, il cosiddetto concorso alla finanza pubblica che comporta una decurtazione di circa 1,3 milioni di euro della spesa corrente nel 2025, il Bilancio non prevede alcun aumento delle tasse per le cittadine e i cittadini cagliaritani", ha puntualizzato Zedda.

Il Bilancio prevede inoltre importanti risorse nella spesa corrente, circa 2 milioni per le politiche sociali e il sostegno delle persone con fragilità, di bisogno socioeconomico o a rischio di emarginazione, nonché per iniziative di prevenzione e promozione del benessere sociale.



