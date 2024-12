Capodanno a Sassari con Gianna Nannini, attese 10mila persone

Sassari attende Gianna Nannini per l'attesissimo concerto di Capodanno. Per l'artista il 2024 è stato un anno ricco grazie al progetto Sei nell'anima, un mosaico artistico che comprende l'album Sei nell'anima, l'omonimo film e la ristampa del suo libro autobiografico con il titolo Sei nell'anima.

Dalle 20 piazza d'Italia inizierà ad animarsi grazie alla selezione musicale. Alle 22.20 inizierà lo show di Gianna Nannini, che andrà avanti per un'ora e mezza. A dieci minuti dalla mezzanotte a prendersi la scena saranno Pino e gli Anticorpi. Assieme a loro saranno sul palco per il brindisi di mezzanotte anche il sindaco Giuseppe Mascia, altri amministratori e autorità cittadine. Subito dopo si tornerà a ballare al ritmo del dj set di Arturo, accompagnato dal sax di Luca Lanza, e di BigNash. Lo spettacolo di Capodanno 2025 si chiuderà alle 2.

Nell'area dello show potranno accedere fino a 10mila persone.

Gli ingressi e le uscite saranno regolati da varchi presidiati che saranno aperti alle 20.15. Non si potrà accedere alla piazza dalle 18.30 alle 20, fatta eccezione per le persone con ridotta mobilità che potranno accedere dalle 19.30. Si potrà accedere all'area da via Cagliari, all'angolo con i Portici Crispo, e da via Roma, all'angolo con via Mazzini. I varchi di ingresso avranno anche funzione di uscita in caso di emergenza, mentre i varchi di sola uscita saranno in via Bellieni, via Manno, via Carlo Alberto, via Spano, e via Moleschott. Previste limitazioni al traffico e alla sosta, ma anche un servizio navetta ogni quarto d'ora.

"Non posso negare una certa emozione per il nostro primo Capodanno, una grande manifestazione frutto dello sforzo straordinario di tutti i settori dell'amministrazione, a iniziare da Cultura e Attività produttive, rispetto al quale la città sta rispondendo positivamente - ha detto il sindaco Giuseppe Mascia, presentando il programma - Ci piace iniziare con Gianna Nannini, sia per la qualità dell'offerta musicale che per tutto quel che rappresenta e ha rappresentato".



