Basket: quinta vittoria in campionato per la Dinamo Sassari

Con una partita di carattere la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha vinto ieri al PalaSerradimigni contro Treviso (96-94) e tiene così aperto uno spiraglio per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia alla quale accedono le otto migliori squadre della Serie A Unipol 2024/25 al termine del girone d'andata.

La vittoria della Dinamo, la quinta in LbA ha avuto due grandi protagonisti: Eimantas Bendzius e Justin Bibbins. Il capitano con un terzo quarto da protagonista ha trascinato Sassari dal -6 al +10; il play statunitense si è preso la squadra sulle spalle negli ultimi minuti, respingendo quasi da solo il ritorno di Treviso (81-83 a 4 minuti dalla fine della gara) e mettendo a segno i punti decisi nel finale punto a punto.

Alla fine Sassari ha compensato la netta inferiorità a rimbalzo (21-38 per i trevigiani) con una prova di squadra, mandando cinque giocatori in doppia cifra. Bibbins con 22 punti e 8 assist è stato Mvp della partita, con lui Halilovic (20 punti e 8/8 dal campo) e Bendzius (16 punti).

"Abbiamo iniziato la partita molto deboli in difesa, con l'approccio sbagliato, senza metterci la giusta aggressività che ci vuole per affrontare determinate squadre. Il terzo quarto per me è stato molto buono, siamo stati aggressivi, siamo andati avanti anche di 10 e probabilmente abbiamo pensato che la partita fosse finita, finendo di muovere la palla e facendoli tornare in partita", è stata l'analisi di coach Naned Markovic sulla partita. "Bravi però i miei giocatori negli ultimi minuti ad avere solidità portandosi a casa la partita. Nell'intervallo ho detto loro onestamente negli spogliatoi che non era ciò che avevamo preparato, non stavano rispettando me, loro stessi e il lavoro che si era fatto tutta la settimana. Nel terzo quarto abbiamo giocato con quella mentalità che dovevamo avere sin dal primo momento. Abbiamo fatto degli spezzoni molto buoni all'interno del campionato, ma non riusciamo ad avere consistenza, quello step in avanti che pensavamo di aver fatto a Venezia, oggi non abbiamo fatto dei numeri individuali grandissimi, ma possiamo vincere da squadra".



