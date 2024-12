Spaccio di droga e furti in Baronia, sgominata una banda

I Carabinieri della compagnia di Siniscola hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e furti e che, probabilmente, disponeva di un mini arsenale di armi, viste le numerose cartucce trovate.

Nove le misure cautelari personali, emesse dal gip del Tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica.

Tre gli arrestati: in carcere è finito un 33enne di Dorgali, ai domiciliari un 43enne di Orgosolo e un 34enne di Galtellì.

Obbligo di dimora per un 28enne e un 31enne di Dorgali e obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri per un 28enne di Onifai, un 47enne di Galtellì, di un 45enne di Nuoro, di un 37enne di Irgoli.

Nell'indagine i militari di Siniscola, insieme ai colleghi del 10/o Nucleo Elicotteri di Olbia e a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, sono riusciti ad accertare 42 episodi di spaccio e a sequestrare sequestrare 265 grammi di cocaina, 1,5 kg marijuana e 25 cartucce calibro 12.

Il blitz è scattato questa mattina all'alba con gli agenti del Corpo Forestale, dopo una lunga indagine che ha permesso di scoprire che gli indagati hanno detenuto e ceduto svariate dosi di cocaina e marijuana, soddisfacendo la domanda d'acquisto di numerosi assuntori della Baronia. Per diversificare i propri profitti, inoltre, alcuni degli indagati hanno, grazie un'ingegnosa organizzazione di "pali" e "staffette", rubato in abitazioni private e strutture ricettive, portando via auto, capi di bestiame e arredi, poi recuperati e restituiti alle vittime.



