Natale solidale con la Comunità di Sant'Egidio

Doppia giornata di solidarietà durante le feste natalizie organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio per le persone in difficoltà Il 26 dicembre la sezione di Cagliari prepara un pranzo di Natale al Santuario di Bonaria, nel refettorio dei Padri Mercedari. "Il pranzo di Natale, al suo terzo anno, è per Sant'Egidio un'occasione speciale. La Comunità, infatti, si fa famiglia con gli amici di strada, perché nessuno rimanga solo e al freddo. La lunga tavolata comprende persone in difficoltà, i bambini del nostro doposcuola, i rifugiati dell'Ucraina nostri ospiti - spiega la Comunità - I pasti sono caldi e molto bene preparati, non mancherà Babbo Natale con i regali. Tra gli invitati l'arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi e l'assessora al Benessere e alla Salute di Cagliari Anna Puddu".

Altro appuntamento a Capoterra, il 28 dicembre per un altro pranzo, anch'esso al terzo anno. Viene preparato dalla Comunità di Sant'Egidio nella parrocchia Beata Vergine Madre della Chiesa a Frutti d'Oro, con il parroco Battista Melis e l'associazione Capoterra 2.0. Parteciperà anche la vicesindaca Silvia Sorgia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA