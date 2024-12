Guardia giurata si barrica in casa Cagliari, fermato da Polizia

E' stato bloccato dopo un'estenuante trattativa lunga oltre tre ore un uomo, una guardia giurata, che si è barricato in casa a Cagliari con la madre di 90 anni allettata. Sono state ore di tensione in via Crespellani, nel quartiere di Mulinu Becciu, dove l'area è stata interdetta anche a una parte dei residenti dalla Polizia che è intervenuta in maniera massiccia, visto che l'uomo deteneva nell'abitazione la sua pistola per ragioni professionali.

Le forze dell'ordine erano già pronte a intervenire all'interno dell'appartamento sito al primo piano di una palazzina ma dopo diversi tentativi di negoziazione, l'uomo ha aperto la porta ai funzionari e agli agenti della questura cagliaritana che lo hanno bloccato.

Ancora non si conoscono le ragioni per le quali l'uomo si sia barricato in casa con la madre invalida. Sul posto, pronti a intervenire, anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.





