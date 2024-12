Una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è stata impegnata in due interventi per l'incendio di auto durante la notte.

Il primo, in via Migliorisi ha visto coinvolto tre auto, mentre il secondo, in via Roma, un furgone.

Dai primi rilievi non si esclude l'origine dolosa dei roghi.

Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri.



