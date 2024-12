Arnas Brotzu, 'nessuno stop a lavori in sale operatorie Businco'

"Nessuno stop ai lavori per 9 milioni all'ospedale oncologico Businco": l'Arnas G. Brotzu va avanti con il progetto sula riqualificazione del Businco, comprese le sale operatorie, e del San Michele, dopo la rescissione del contratto per la progettazione. Dopo l'allarme lanciato dall'Usb Sanità e dalle associazioni dei pazienti la dirigenza dell'Arnas spiega che la vicenda "riguarda in realtà il contratto per i servizi di ingegneria denominati Servizio di Valutazione di Vulnerabilità sismica dei Presidi Ospedalieri dell'Arnas Brotzu e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dei due ospedali.

In altre parole, "i lavori saranno eseguiti da un'impresa di costruzioni e non dal raggruppamento di professionisti che ha redatto il progetto. Tutto qui - spiega l'Arnas - Il progetto del corpo F del Businco (edificio che ospita le sale operatorie) è solo una parte del contratto di servizi di ingegneria risolto con la delibera n. 1761 del 20.12.2024. L'Azienda nominerà altri professionisti che assumeranno l'incarico della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione senza creare alcun ritardo, nemmeno di un'ora, nell'esecuzione dei lavori".



