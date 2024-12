A Sassari il Giubileo si apre il 29 dicembre

Domenica 29 dicembre si apre nella diocesi di Sassari l'anno giubilare con una celebrazione nella cattedrale di San Nicola, preceduta dal pellegrinaggio che partirà, alle 16.30, dalla chiesa del SS. Crocifisso e Sant'Apollinare.

Le Chiese giubilari nell'arcidiocesi di Sassari per l'Anno Santo saranno la Cattedrale di San Nicola, la Basilica del Sacro Cuore, il Santuario di San Pietro in Silki, la Basilica di San Pietro di Sorres e la Basilica dei Martiri Turritani di Porto Torres. Per tutta la durata del Giubileo, il SS. Crocifisso di Sant'Apollinare sarà esposto nella Cattedrale di San Nicola.

"La speranza deve essere la forza motrice del dinamismo umano e cristiano - ha detto l'arcivescovo Gian Franco Saba, presentando gli appuntamento per il Giubileo - L'anno Giubilare tende a suscitare il giubilo. L'esperienza giubilare è gratuita: non si paga, non vi è un prezzo da corrispondere, poiché è l'amore gratuito del Signore. Questo messaggio si contrappone a una società che spesso commercializza ogni aspetto della vita, dalle relazioni ai beni materiali. L'Anno Giubilare desidera richiamare la gratuità, la compassione, la misericordia e il perdono".

Ogni chiesa giubilare disporrà di una cassetta specifica per raccogliere offerte per le persone in difficoltà.

Il programma completo degli appuntamenti è stato inserito sul portale della Diocesi al link https://www.arcidiocesisassari.it/giubileo-2025.



