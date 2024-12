La Torres Calcio porta il Natale in Pediatria a Sassari

Una giornata di sorrisi e solidarietà è quella vissuta ieri nel reparto di Pediatria dell'Aou di Sassari, dove la Torres Calcio ha regalato momenti speciali ai bambini ricoverati. Protagonisti della visita Gigi Scotto, Giuseppe Mastino, Manuel Fishnaller, Matteo Oliviero e Riccardo Idda, che per l'occasione ha vestito i panni di Babbo Natale, con barba bianca e abito rosso. Al loro fianco, i dirigenti Alessandro Gadau e Fabio Masia, accompagnati dal presidente Stefano Udassi, che ha portato i saluti della società.

Ad accoglierli, il direttore della Pediatria Gianfranco Meloni, la coordinatrice Anna Maria Zara e il chirurgo pediatrico Marco Iannuccelli in rappresentanza della Chirurgia Pediatrica. La visita, coordinata da Michela Sanna, segretario provinciale della Fimp Sassari e figlia di Vanni Sanna, ex giocatore e allenatore della Torres, ha rafforzato simbolicamente il legame tra l'assistenza pediatrica ospedaliera e territoriale e il mondo dello sport.

La squadra ha poi fatto tappa al Day Hospital Oncologico, dove ha salutato i ragazzi in terapia, portando non solo un sorriso ma anche doni: borracce con i colori rossoblù, braccialetti, quaderni, peluche e magliette.

"Questi incontri portano serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, creando momenti di gioia che rendono più lieve il percorso di cura. L'attenzione manifestata, in maniera concreta e continuativa, è un segnale ulteriore della disponibilità e della considerazione nei riguardi del sociale da parte di una squadra che rappresenta tutto il territorio", ha dichiarato Gianfranco Meloni, direttore della Pediatria.

Sempre ieri, ma nella mattinata, anche una piccola rappresentanza di ospiti di Casa Serena ha fatto visita ai bambini ricoverati in Pediatria, portando loro in dono alcuni lavori realizzati dalle stesse ospiti.



