Il Crs4 deposita 15 nuovi software alla Siae

Quindici nuovi software depositati dal Crs4 alla società italiana degli autori ed editori, la Siae: si aggiungono ai 27 già presentati lo scorso gennaio. Si va dall'organizzazione di contenuti relativi alla lingua dei segni italiana Lis al turismo. Passando per l'analisi degli effetti del vento sulla dispersione delle sostanze inquinanti, il disegno vettoriale direttamente sulle mappe tramite interfacce web di georeferenziazione.

C'è anche un software per selezionare contenuti multimediali sul canto a tenore e riprodurli su grandi schermi attraverso delle interfacce interattive. E ancora: tecnologia per gestire contenuti multimediali, quali immagini, video, ambienti e modelli 3D, e visualizzarli su schermi posizionati in ambienti pubblici; gestire simultaneamente dati spaziali 2D e 3D a supporto della progettazione urbanistica e territoriale; progettare spazi espositivi attraverso la personalizzazione di ambienti tridimensionali per simulare e ottimizzare così i percorsi e i flussi dei visitatori in un determinato ambiente; importare ed esportare modelli 3D in formati standard, assicurando compatibilità con le principali piattaforme di modellazione per editare, personalizzare e simulare scenari espositivi in tempo reale, utili soprattutto in ambito museale ed espositivo; sviluppare soluzioni di visualizzazione 3D per l'analisi di informazioni complesse.

"Lo sviluppo di questi software - spiega l'amministratore unico del Crs4 Giacomo Cao - nasce dal lavoro svolto dai vari team di ricerca del nostro centro impegnati nelle attività progettuali coperte dai fondi regionali dell'art. 9 legge n. 20 del 2015. Grazie allo sforzo profuso dalle nostre tecnologhe e tecnologi, ricercatrici e ricercatori, si continua a procedere lungo la traiettoria strategica connessa con la tutela del know-how del centro che ha consentito finora il deposito di un totale di 42 software proprietari".



