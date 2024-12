Il cannonau? Non solo un classico ma un vino giovane e moderno

Il cannonau, ma anche altri vini sardi, raccontato in tutte le sue tante sfaccettature e tipologie e da apprezzare in diversi contesti e per diversi target. Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Università Iulm di Milano e Assoenologi Sardegna, guidata da Mariano Murru, promuove un innovativo progetto di studio per capire il trend del mercato non solo dal punto di dell'immagine ma anche della parte gustativa del rosso bandiera della Sardegna, con un claim che guarda anche e soprattutto alle nuove generazioni: "Cannonau: il vino giovane".

"E con un'attenzione al ruolo della nuova e moderna comunicazione, su cui in Sardegna c'è tanto da lavorare", afferma Murru.

L'iniziativa punta ad aiutare i produttori a promuovere il vitigno nelle sue varie espressioni territoriali. E farlo approdare sempre di più con un linguaggio contemporaneo nel mondo dei social. Due le fasi: la prima che coinvolge consumatori, studenti e aziende vitivinicole, analizza i trend di consumo dei giovani adulti, per identificare attraverso tecniche tradizionali di marketing, interviste, strategie innovative del neuromarketing con la misurazione scientifica delle esperienze gustative, i punti di attrattività del Cannonau.

La seconda "Dalle cantine ai social", orienta la comunicazione verso un pubblico più giovane, per promuovere un consumo responsabile e consapevole e individuare strategie per migliorare il posizionamento sul mercato. Un percorso prezioso per individuare gli strumenti più adatti e gli elementi di miglioramento che le aziende vitivinicole possono introdurre per ottimizzare il proprio posizionamento sul mercato oltre a sensibilizzare le aziende sarde rispetto sul ruolo fondamentale che riveste la comunicazione di un prodotto.

"Il progetto si propone diversi obiettivi, tra questi in primis capire quali tipologie di prodotti sono più appetibili per i giovani consumatori di oggi e del domani - sottolinea ancora Murru - e da questo punto di vista il Cannonau può offrire una svariata gamma che parte dallo spumante, passando per i rosati di stile più moderno e internazionale, a rossi giovani e fruttati, ai rossi più strutturati e le riserve, per finire con i vini passiti e fortificati. Sarà il primo esperimento a livello nazionale che fornirà dei dati scientifici grazie all'ausilio del neuromarketing e alla partecipazione di migliaia di giovani, fornendo dati utilissimi ai produttori e a noi tecnici che dobbiamo elaborare i vini del futuro".



