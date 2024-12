Futuri architetti nei cantieri dell'ex Clinica Macciotta

Far toccare con mano agli studenti le complessità tecniche che caratterizzano l'esecuzione delle opere pubbliche, far vedere loro come procedono i lavori per le nuove strutture universitarie. È l'obiettivo del progetto UNICAntieri partito giovedì con la visita di circa 50 studenti e studentesse del terzo anno del corso di laurea in Scienze dell'Architettura nel cantiere dell'ex Clinica Pediatrica Macciotta dove sono in corso i lavori di riqualificazione con un investimento di oltre 7 milioni di euro, finanziato con fondi FSC e fondi dell'Ateneo.

Gli studenti sono stati accompagnati durante la visita dal professor Carlo Atzeni, delegato del rettore per gli spazi e la sostenibilità e dai professori Massimo Faiferri, Francesco Marras e Stefano Pusceddu. I lavori sono stati illustrati dall'architetto Paolo Margaritella, direttore dei Lavori della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e dall'ingegnere Gianluca Altea, coordinatore per la sicurezza della Direzione Investimenti, Manutenzioni e Sostenibilità dell'Ateneo.

L'intervento di risanamento conservativo dell'ex Clinica Macciotta si concretizzerà con la realizzazione di aule per lezioni, studi per docenti, laboratori, una biblioteca, un punto ristoro e la riqualificazione del giardino adiacente.

"L'obiettivo - precisano dall'Ateneo - è restituire al complesso una nuova vita, garantendo un mix funzionale che integri le attività didattiche e di ricerca, in linea con le esigenze della comunità universitaria moderna".



