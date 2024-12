Fondi a città metropolitana Sassari 'ma per progetti definiti'

"Siamo qui per discutere del modello di sviluppo della città metropolitana di Sassari, in un territorio che per anni è stato trascurato dalla Regione in termini infrastrutture, di fondi e di sviluppo". La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, apre così il vertice di oggi a Sassari con i sindaci della costituenda Città metropolitana, e annuncia l'arrivo di fondi, ma non a pioggia, bensì legati a progetti ben definiti e cantierabili.

"In questo momento le risorse non mancano. Il tema da affrontare è la cantierabilità, che è quello che ci ha vincolato di più. Ora è quindi necessario poter definire con i sindaci, la città metropolitana e il Tips le priorità in maniera tale che la progettazione possa essere indirizzata e si possa così condividere un'accelerazione".

I fondi sono il principale tema dell'incontro in corso a Palazzo Ducale, come spiega il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, prima dell'avvio dei lavori: "Questo incontro è stato organizzato per riavviare il dialogo della programmazione decentrata e dei fondi che la Rete metropolitana sta aspettando da diverso tempo" - spiega il primo cittadino - "e per iniziare a discutere della Città metropolitana, sempre partendo dai fondi e affrontando le problematiche note come sanità, trasporti e lavoro".

Per avere i fondi e gestirli al meglio il Tavolo permanente istituzioni e parti sociali (Tips) è pronto a dare il suo contributo. "Noi alla presidente non chiediamo ma offriamo", spiega il coordinatore del Tips, Sergio Salis. "La decadenza di questo territorio è anche responsabilità nostra, quindi il territorio vuole ripartire dall'assunzione delle responsabilità e vuole offrire la progettualità e l'impegno. In cambio chiediamo la perequazione nella distribuzione delle risorse e che le decisioni non siano calate dall'alto".

Al vertice partecipano l'amministratore straordinario della Città metropolitana, Gavino Arru, e i sindaci di Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Stintino e Valledoria, Raimondo Cacciotto, Massimo Mulas, Fabrizio Demelas, Nicola Sassu, Maria Lucia Tirotto, Rita Vallebella e Marco Muretti.





