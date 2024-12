Editori riuniti a Nuoro per la Fiera regionale del libro sardo

A Nuoro con le feste di fine anno nasce la Fiera regionale del libro sardo, con la partecipazione di 30 case editrici indipendenti di tutta l'isola. Dal 27 al 29 dicembre il capoluogo barbaricino ospiterà "Un'isola e i suoi libri", salone regionale del libro per la prima volta totalmente autogestito dagli editori per valorizzare la ricchezza della produzione libraria isolana.

L'evento, organizzato dall' Associazione Editori Sardi (Aes) con il sostegno della Regione Sardegna e del Consiglio regionale sardo e il patrocinio del Comune di Nuoro, si terrà nei centralissimi locali di corso Garibaldi 82, dove si alterneranno per tre giorni presentazioni di libri e momenti culturali.

Durante la rassegna sarà inoltre svelato il vincitore del premio "Lorem Ipsum", ideato dal Festival Mediterranea e dall'Associazione Editori Sardi.

"La grande novità della manifestazione - spiega la presidente Aes Simonetta Castia - è che si tratta della prima fiera indipendente e finalmente organizzata dagli editori, a beneficio della categoria. In questa tre giorni di Nuoro, eletta a sede per la centralità culturale che riveste il capoluogo della Barbagia, si porranno le basi di una manifestazione che traccerà la strada per il 2025". L'inaugurazione della Fiera è fissata per venerdì 27 dicembre alle 17, a cui segue la presentazione del volume Mario Pes. La modernità fra tradizione e utopia con Antonello Cuccu ed Enrico Pinna, in collaborazione con Ilisso.

Spazio poi a Gigi Riva, con Mario Fadda e Umberto Oppus, autori della biografia del grande calciatore (Carlo Delfino).

Domenica 29 alle 13,30 l'Hotel Sandalia in via Einaudi ospita la performance gastronomico-letteraria "Colazione con Grazia" con Tommaso Sussarello, la presidente Aes Simonetta Castia, Salvatore Ticca del ristorante Sandalia e lo storico della cucina e giornalista Giovanni Fancello, autore di Grazia Deledda e il cibo. Spazio anche al libro-inchiesta Il caso Volpe 132 di Pier Giorgio Pinna, con Angelo Altea. Chiuderà la tre giorni Diego Corraine che presenta la recente produzione in lingua sarda della casa editrice Papiros in "Lèghere in sardu e in àteras limbas, mannos e minores".



