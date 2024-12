Con la tempesta polare neve sotto gli 800 metri in Sardegna

Neve anche sotto gli 800 metri in Sardegna. La tempesta polare, accompagnata da forti raffiche di maestrale sino a 100 km/h, ha portato a un brusco calo termico nell'Isola e in diversi centri montani sono comparsi per la prima volta i fiocchi bianchi.

Per tutta la settimana la neve ha resistito sulle alture del Gennargentu, nel Nuorese, dove le temperature sono rimaste sottozero (anche oggi la colonnina di mercurio ha segnato -4 gradi). Oggi però, con le massime che sono in calo, un leggero manto bianco ha ricoperto i tetti di Sadali e Seulo, a 797 metri sul livello del mare, ma anche di Aritzo (796 mt slm).



