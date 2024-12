Cocaina per 5 milioni sequestrata dalla Gdf in porto a Olbia

Aveva nascosto all'interno di una intercapedine della carrozzeria del suo minivan 39 chili di cocaina, ma il fiuto di Betty, Semia, Joy e Dante, i cani antidroga della Guardia di finanza del gruppo di Olbia la ha smascherato. Il corriere, un ventenne di Caltanissetta, è stato arrestato appena sbarcato al porto di Isola Bianca.

I finanzieri stavano effettuando controlli sui mezzi arrivati da Livorno. L'atteggiamento del 20enne al volante del minivan, è apparso sospetto. I militari hanno quindi passato al setaccio il mezzo e i cani antidroga hanno subito fiutato i panetti di cocaina. La droga, per un valore sul mercato di 5 milioni di euro a seconda della purezza, è stata sequestrata. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza del carico di cocaina, destinata presumibilmente a rifornire le piazze dell'Isola durante queste festività.



