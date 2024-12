Basket: Dinamo cerca riscatto con Treviso e pensa al mercato

Archiviare la sconfitta dell'ultima giornata contro Reggio Emilia e battere Treviso per ripartire in campionato e iniziare a guardare al mercato per sopperire agli infortuni di Udom e Sokolowsky. È il piano della Dinamo Banco di Sardegna che domenica alle 17 al PalaSerradimigni di Sassari affronta la Nutribullet Treviso allenata da Franck Vitucci, reduce da cinque vittorie consecutive.

"È un match molto importante per il nostro percorso, giochiamo contro una squadra con tanto talento in attacco, che ha tanti giocatori che possono fare canestro, che hanno tanta esperienza", commenta il coach della Dinamo, Nenad Markovic.

"In settimana abbiamo l'opportunità di riuscire a lavorare meglio senza partite di coppe, un po' di riposo fisico e mentale, allenandoci molto bene rinfrescando determinate regole, lavorando sui dettagli sul campo, per farci trovare pronti".

I sassaresi dovranno fare a meno anche domenica di Sokolowsky (oltre a Udom): "Quello che ho capito è che Sokolowski starà fuori non so per quanto, ce lo diranno i medici. Ha una sindrome a un piede, un fastidio comune purtroppo nei giocatori", spiega Markovic.

"Probabilmente adesso è il momento di capire cosa possiamo fare sul mercato, ma non voglio far firmare giocatori solo per averne uno in più, ma per avere un giocatore che possa fare la differenza. Chiaramente ora il focus è sulla partita e vogliamo concentrarci su quella", conclude il coach di Sassari.



