Achille Carlini presidente Confindustria CentroNord Sardegna

Achille Carlini è il nuovo presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna.

L'assemblea dei soci lo ha eletto ieri sera all'unanimità.

Carlini, socio amministratore della "Ditta Alfonso Carlini" di Sassari, sarà coadiuvato da tre vicepresidenti: Daniela Barsanti (Cartiera Papiro Sarda srl di Marrubiu, in rappresentanza del territorio di Oristano), Giuseppe Molinas (Sugherificio Molinas spa di Calangianus per la Gallura) e Agostino Ticca (Dott. Mario Ticca srl, per il territorio di Sassari). Il Consiglio di presidenza sarà completato nelle prossime settimane con la nomina di un vicepresidente vicario e la condivisione delle priorità e degli obiettivi di mandato. Sono invece già stati eletti i presidenti delle sezioni, del Gruppo giovani imprenditori e del Comitato piccola industria.

"Sono orgoglioso di rappresentare un'Associazione con una storia così importante - ha dichiarato il neopresidente Achille Carlini, davanti all'assemblea e al presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio de Pascale - Ho ricevuto un consenso ampio.

Questo mi dà la forza per lavorare in maniera determinata ma costituisce anche un'assunzione di responsabilità molto alta".

Achille Carlini, 62 anni, è socio amministratore della Ditta Alfonso Carlini Snc, presidente di Confidi Sardegna dal 2016, attualmente componente del consiglio della Camera di commercio di Sassari. La Ditta Alfonso Carlini è un'azienda nata a Sassari nel 1892 ed è attiva da ben quattro generazioni. Oggi è amministrata dai pronipoti del fondatore, Achille e suo cugino Giovanni, e si occupa di commercio dei prodotti petroliferi e del trasporto merci per conto terzi.



