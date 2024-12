230mila passeggeri previsti nelle feste in aeroporto Cagliari

Aumenta il traffico dell'aeroporto di Cagliari-Elmas in concomitanza con le festività natalizie e di Capodanno: dal 22 dicembre al 7 gennaio 2025 sono previsti circa 230.000 passeggeri tra arrivi e partenze.

Proprio ieri lo scalo "Mario Mameli", gestito dalla Sogaer, ha festeggiato il traguardo dei 5 milioni, la quota più alta di sempre.

I transiti del principale aeroporto sardo, che nel 2023 erano stati 4,8 milioni, hanno toccato quota 5 milioni con largo anticipo rispetto a fine anno anche grazie all'ottimo risultato messo a segno dal segmento internazionale che ha registrato fino a oggi un +10%.

La programmazione voli di questo inverno vede Cagliari collegata con 9 Paesi. Fino al 29 marzo 2025, saranno 33 le rotte operative, 23 nazionali e 10 estere. Le compagnie che garantiranno i collegamenti diretti di linea da e per Cagliari sono sette: Aeroitalia, easyJet, Edelweiss, Luxair, Ryanair, Volotea e Vueling. Il ventaglio di destinazioni nazionali della Winter '24-'25 include Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma Ciampino, Torino, Venezia e Verona servite da Ryanair. Volotea conferma il proprio impegno su Firenze, Torino e Verona, così come easyJet su Milano Malpensa. I voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate saranno, invece, operati da Aeroitalia. Il network internazionale dei prossimi mesi vede Ryanair operativa su Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais e Siviglia. Vueling volerà da e per Barcellona durante tutta la stagione invernale; Edelweiss e Luxair collegheranno Cagliari rispettivamente con Zurigo e Lussemburgo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA