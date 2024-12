Un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito stamattina in un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla statale 128 bis, che collega Bonnanaro con Ozieri.

L'auto condotta dal pensionato, per cause in fase di accertamento, si è ribaltate e l'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato estratto dai vigili del fuoco e soccorso da un'équipe del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Sassari in codice rosso.



