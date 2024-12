Nessuna proroga per i lavoratori del porto canale di Cagliari

Doccia fredda sotto Natale per i lavoratori del porto canale di Cagliari. L'emendamento che prevedeva lo stanziamento delle risorse necessarie alla prosecuzione delle attività sino al 2026 dell'agenzia Kalport, è stato respinto in Parlamento in sede di discussione del bilancio. Ne dà notizia l'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, annunciando di aver chiesto un incontro urgente, entro il 31 dicembre, con la ministra Marina Calderone.

L'esponente della Giunta Todde ricorda che nell'incontro del 9 dicembre scorso con la ministra del Lavoro, erano state date rassicurazione alle sigle sindacali in merito alla volontà politica del governo di tutelare i lavoratori del porto canale.

"Oggi, purtroppo, con grande dispiacere, apprendiamo che l'emendamento è stato respinto. E' quindi necessario - chiarisce Manca - programmare azioni urgenti per garantire la salvaguardia dei lavoratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA