Finanziaria: Confartigianato, 35 milioni per imprese del settore

Rifinanziare la legge 949 per supportare concretamente le imprese artigiane della Sardegna che vogliono investire, crescere e uscire dalla crisi. E' questa, in sintesi, la richiesta partita da Confartigianato Imprese Sardegna verso la giunta e il consiglio regionale.

La legge 949, il principale "strumento finanziario artigiano", che nell'ultimo quinquennio è stata sostenuta con circa 9 0milioni di euro, grazie al fondo perduto fino al 40% e all'abbattimento dei costi di interesse, è diventato sinonimo di crescita delle piccole realtà imprenditoriali isolane". spiega l'associazione.

Secondo il monitoraggio relativo all'andamento della "misura", effettuato dall'organizzazione, solo nell'avviso 2024 sono stati impegnati tutti i 16,5 milioni di euro messi a disposizione, soddisfacendo le richieste di crescita di 917 imprese, con richieste in conto capitale per circa 25mila euro ad azienda. Questo circuito virtuoso ha messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso il quale ogni 1 euro erogato dalla Legge, ha generato circa 3 euro di ulteriori investimenti che sono andati a spalmarsi sui territori e sulle altre categorie produttive e di servizi.

Tutte queste necessità, espresse dall'Associazione Artigiana in un documento inviato ai capigruppo, sono state quantificate in 35 milioni di euro annui, per il periodo 2025-2027."E' necessario bilanciare un budget annuale di 35 milioni di euro nel triennio 2025-2027 così da rendere la misura strutturale e consentire alle imprese una corretta e consapevole pianificazione proporzionata alle loro reali possibilità di investimento - scrive Confartigianato - in vista dell'imminente discussione e approvazione della manovra finanziaria 2025-2027 è importante assicurare che le risorse destinate alla misura siano fin da subito allocate in bilancio per consentire l'immediata disponibilità fin dall'inizio del 2025. In caso contrario i tempi tecnici necessari alla pubblicazione dell'avviso si allungherebbero di diversi mesi compromettendo di fatto la buona riuscita dell'iniziativa che, lo ricordiamo, nella sua versione aggiornata dispiega i suoi positivi effetti sull'economia di tutta l'Isola, ininterrottamente dal 2020 e sarebbe sbagliato, e deleterio, interrompere questo ciclo positivo e virtuoso. Non chiediamo sussidi tantomeno assistenzialismo - continua l'organizzazione artigiana - ma incentivi concreti affinché le micro, piccole e medie realtà sarde possano rafforzarsi, investire in tecnologia e formazione, creare nuova economia e assumere: le imprese non devono essere lasciate sole in questo momento".



