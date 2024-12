Carofiglio-Delle Monache a Cagliari per stagione Palazzo Doglio

Il fascino del teatro, la magia dei concerti a lume di candela, stand-up comedy e un recital tra note e parole con Gianrico Carofiglio e il sassofonista e compositore Piero Delle Monache. "La Bella Stagione di Teatro Doglio" a Cagliari, dal 25 gennaio al 10 maggio 2025, coinvolge un pubblico di ogni età con sette appuntamenti.

A dare il la è Candlelight: la magia della musica al lume di candela. Quattro le serate: 25 gennaio, 15 febbraio, 22 e 29 marzo, con doppie repliche alle 19 e alle 21:30. Un viaggio tra le composizioni di Ludovico Einaudi, le note dei Coldplay e altri nomi del panorama nazionale e internazionale. Sipario aperto su Teatro per famiglie con due spettacoli della compagnia Un Teatro da Favola: "Harry P. e la Scuola dei Maghi", in scena l'1 febbraio alle 18, è un omaggio al giovane mago che ha stregato generazioni. Il 5 aprile alle 18 arriva a Teatro Doglio "Viaggio in Oceania": un'avventura ispirata alla figlia del capo tribù in viaggio oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo.

Sandro Cappai, co-fondatore del progetto Stand-up Comedy Sardegna, è invece protagonista, con il suo stile irriverente, in due serate di grande comicità, il 28 febbraio e l'1 marzo, alle 21. Il 21 marzo, sempre alle 21, tocca a Pierluca Mariti, comico, influencer, noto sui social come @piuttosto_che porterà sul palco la sua ironia tagliente per uno sguardo sul mondo contemporaneo.

La stagione si chiude il 10 maggio alle 21 con "Il Potere della Gentilezza in Jazz", un recital prodotto da Patagonia Pictures. In scena lo scrittore Gianrico Carofiglio accompagnato dal sax di Piero Delle Monache per una riflessione sull'importanza della gentilezza, sulla necessità del dubbio, sulla capacità di porre (e porsi) buone domande per affrontare le sfide della modernità.



