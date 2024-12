Anziana invalida muore nel rogo della sua casa a Olbia

Aveva 75 anni, Vanda Castorani, originaria del Lazio ma da anni residente a Olbia, la donna morta nell'incendio divampato questa mattina alle 10 all'interno della sua abitazione nella zona di Olbia 2, in via Pisurzi 6. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana con invalidità è stata sorpresa dalle fiamme mentre si trovava a letto. I soccorritori hanno trovato la sedia a rotelle in una stanza e la donna, carbonizzata, in un'altra. Vanda Castorani viveva da sola nell'appartamento ma aveva l'assistenza, alcune ore al giorno, di una badante che vive a pochi metri da lei.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Dai primi accertamenti sembrerebbe che le fiamme siano divampate per cause accidentali e che l'incendio non sia di origine dolosa. Il procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso ha disposto l'immediato invio sul luogo del magistrato di turno. L'intera area e l'immobile sono state posti sotto sequestro e la salma dell'anziana è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

