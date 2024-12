A giugno a Cagliari il cicloraduno nazionale della Fiab

Dall'11 al 15 giugno 2025 Cagliari diventerà il cuore pulsante della mobilità sostenibile e del turismo sportivo ospitando il Cicloraduno Nazionale Fiab.

L'evento è organizzato dall'associazione di Cagliari della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab). "È un'occasione unica per riunire gli appassionati della mobilità in bicicletta di tutta Italia - afferma Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari - vivere momenti di amicizia e condivisione, e promuovere i valori della mobilità sostenibile attraverso il cicloturismo. Inoltre, permette di far conoscere le bellezze naturali, il patrimonio storico e le tradizioni del nostro territorio".

Un programma ricco di percorsi tra città, costa e aree interne. I partecipanti potranno immergersi in un variegato programma di percorsi che attraverseranno le vie cittadine, le splendide coste e le aree interne della Città Metropolitana di Cagliari. E un impatto significativo sul territorio: "Con circa 2.000 presenze attese, l'evento avrà un'interessante ricaduta economica sul territorio", dichiara Martino Di Martino, responsabile di Sintur Sinergie Turistiche, che metterà a disposizione un innovativo sistema di destination management per gestire le prenotazioni dei pacchetti turistici, delle iscrizioni e dei servizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA