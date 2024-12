Vinili e rarità, torna a Cagliari la Fiera del disco

La Fiera del Disco della Sardegna compie dieci anni e festeggia con la 17/a edizione di "Vinyl Sardinia - Record Fair".

La mostra si terrà domenica a Cagliari, a Sa Manifattura (nella Sala Contemporanea Opificio Innova - a Cagliari.

Dieci gli stand che gli appassionati di musica e i collezionisti potranno 'spulciare' alla ricerca di qualche pezzo pregiato. In mostra e in vendita vinili usati e nuovi, picture disk, 45 giri, Cd, musicassette e memorabilia legati al mondo della musica.

Un appuntamento da non perdere per chi ama ancora ascoltare il vinile, lasciandosi trasportare dal magico suono della puntina, ma anche godendo della copertina e dei testi. Niente 'musica liquida' a volte 'mordi e fuggi'.

La manifestazione nata a novembre del 2014 compie dieci anni, è l'unica mostra in Sardegna riconosciuta a livello nazionale, e per ogni edizione attira in città decine di appassionati.





