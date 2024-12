Operaio morto schiacciato da camion in manovra, aveva 57 anni

E' Stefano Deiana, di 57 anni, l'operaio morto nella tarda mattinata di oggi, schiacciato da un camion in manovra, mentre lavorava in un'officina nella zona industriale di Elmas, comune della città metropolitana di Cagliari. Il mezzo pesante ha travolto anche un collega della vittima, un uomo di nazionalità senegalese, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: se ne stanno occupando i carabinieri e il personale dello Spresal.



