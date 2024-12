In casa 45 chili di botti illegali, arrestato a Santadi

Quarantacinque chili di giochi pirotecnici illegali sequestrati e un uomo di 41 anni arrestato.

E' il bilancio del blitz condotto dai carabinieri a Santadi.

I militari dell'Arma con l'avvicinarsi delle festività natalizie hanno rafforzato le attività di controllo per contrastare il fenomeno della vendita illegale di fuochi pirotecnici.

In questo contesto oggi è stata perquisita l'abitazione del 41enne a Santadi, già noto alle forze di polizia. I militari hanno così trovato i 45 kg di giochi pirotecnici non autorizzati, tra questi cipolle artigianali, bombe carta, batterie esplodenti da 200 colpi, candelotti e una varietà di petardi di diverse tipologie, tutti privi del marchio di conformità e sicurezza richiesto dalle normative dell'Unione Europea.

Grazie all'intervento degli artificieri del Comando provinciale di Cagliari, il materiale è stato messo in sicurezza e reso inerte.

In questi giorni, proprio sul tema dei botti di Capodanno, i carabinieri di Cagliari stanno portando avanti un'importante iniziativa di sensibilizzazione sui pericoli legati all'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati. "Gli artificieri dell'Arma stanno incontrando cittadini e famiglie in varie piazze della città, distribuendo materiale informativo e fornendo consigli pratici per evitare incidenti - spiegano -. Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 dicembre, dalle 10, al centro commerciale Le Vele Millennium di Quartucciu".



