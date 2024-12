Esposizione di creazioni artigiane all'aeroporto di Cagliari

Ceramica, tessuti, metalli, gioielli, vetro e pellame in vetrina all'aeroporto di Cagliari-Elmas, oggi e domani per la manifestazione "Artigiani in aeroporto".

Trentadue maestri espongono, in una superficie di circa 200 metri quadrati al piano partenze del Terminal, una selezione della loro produzione.

L'obiettivo dell'iniziativa, nata in collaborazione con la Regione, è quello di far conoscere all'ampio pubblico di passeggeri, italiani e stranieri presenti in aeroporto nel periodo prefestivo, le creazioni con la presentazione degli stessi artigiani.

Presenti anche i maestri di alcuni dei mestieri tradizionali: un torronaio, un casaro, una pastaia, un panificatore, un artigiano che produce la "carapigna", l'antico gelato di Aritzo.

Le degustazioni di prodotti tipici permetteranno ai visitatori di immergersi nei sapori dell'Isola in un viaggio enogastronomico nell'isola. I partecipanti potranno diventare 'Ambasciatori della Sardegna' e ricevere una delle 100 opere esclusive di artigianato Isola.



