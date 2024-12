Domenica stop treni per lavori sulla linea Decimo-Villamassargia

Stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Decimomannu e Villamassargia per tutta la giornata di domenica 22 dicembre, a partire dalle 11.45. La sospensione dei treni è dovuta ai lavori di potenziamento infrastrutturale programmati su questa linea da Rfi. Sono previste corse sostitutive con bus per collegare le stazioni di Decimomannu, Villamassargia, Iglesias/Carbonia Serbariu.

I tempi di percorrenza dei viaggi, avverte il gestore, potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici nè quello di animali ad eccezione dei cani guida.

I lavori riguardano l'installazione del Sistema di controllo marcia treno (Scmt), il più evoluto strumento di ausilio al macchinista sull'accertamento della velocità. "Questo upgrade tecnologico - segnala Rfi - determinerà l'incremento dell'affidabilità del sistema; la riduzione dei ritardi dei treni grazie all'efficientamento dei sistemi di comunicazione tra l'infrastruttura ferroviaria e i treni; la riduzione delle tempistiche di risoluzione dei guasti con il miglioramento del sistema di diagnostica e un maggiore ausilio alla circolazione".

I lavori vedranno impegnate circa 100 persone tra dipendenti della rete ferroviaria del gruppo e tecnici delle ditte appaltatrici per un valore di circa 1,1 milioni di euro.



