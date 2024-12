Verso la Finanziaria da 350 milioni, ok a esercizio provvisorio

Il Consiglio regionale ha approvato, con 27 voti favorevoli e 12 astensioni, l'esercizio provvisorio per la manovra finanziaria 2025-2027, per un mese. È una sorta di proroga ai termini per l'approvazione della Finanziaria regionale, previsto dalle norme per non più di tre mesi (quindi sino alla fine di marzo). "È stato difficile dover accettare questa situazione, ma era abbastanza prevedibile quando non abbiamo approvato in tempo, ad aprile del 2024, il rendiconto 2023 - spiega l'assessore del Bilancio e vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni ai giornalisti dopo la votazione -. Purtroppo non erano pronti i documenti, abbiamo corso appena ci siamo insediati, è stato possibile approvarlo solo entro il 31 di maggio ed è slittato tutto".

"La vera scommessa sarà adesso approvare non troppo tardi la manovra per il 2025-2027 - aggiunge - e approvare il rendiconto del 2024 entro il 30 aprile del 2025, di modo che si possa poi utilizzare l'avanzo del 2024, che sarà importante, prima della pausa estiva, per non ripetere gli errori che sono stati commessi nel passato. Non dimentichiamo che negli ultimi undici anni per ben otto volte si è ricorso all'esercizio provvisorio. Ecco, noi vorremmo invertire questa tendenza dalla prossima manovra".

I tempi sono stretti ma il documento di bilancio non è ancora arrivato in giunta per l'approvazione: "Noi speriamo che possa arrivare in giunta entro l'anno o al più tardi ai primi di gennaio - risponde l'assessore -, ci stiamo lavorando, non dimentichiamo che propedeutico alla prima Manovra di una nuova giunta regionale c'è il Piano regionale di sviluppo (Prs)". "Cercheremo di fare il prima possibile per poi portare all'attenzione delle commissioni competenti, manovra e Piano regionale di sviluppo, cercheremo di non andare troppo oltre con l'esercizio provvisorio".

La cifra, anticipa Meloni, dovrebbe attestarsi intorno ai 300-350 milioni come massa manovrabile. "Se pensiamo che abbiamo mosso qualcosa come 800 milioni nelle ultime due variazioni di bilancio, si capisce che si tratterà di una manovra per step, che prevederà un primo momento adesso e un altro momento importante per l'utilizzo di risorse più importanti a giugno-luglio, si tratterebbe di utilizzare avanzo di amministrazione del 2024, che prevediamo sia molto alto".





