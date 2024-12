Sette auto date alle fiamme a Nuoro e Siniscola

Nottata di attentati incendiari nel Nuorese, dove sono state date alle fiamme e distrutte sette auto tra Nuoro e Siniscola.

Nel capoluogo barbaricino i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Istiritta per l'incendio di un'auto e in piazza Sebastiano Satta dove sono state distrutte altre due macchine.

A Siniscola, invece, la squadra dei pompieri del distaccamento cittadino è intervenuta per un rogo che ha coinvolto quattro auto in via Truzzu e nella via Pietro Micca.

I pompieri hanno messo in sicurezza tutte le aree coinvolte e la polizia giudiziaria ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica degli incendi. In quasi tutti i casi ci sarebbe l'origine dolosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA