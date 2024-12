Salta il posto di blocco e sperona l'auto dei carabinieri

Due carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Sassari sono rimasti feriti nella notte dopo che la loro auto è stata speronata da una Ford Fiesta che aveva forzato il posto di blocco scappando a tutta velocità per le vie del quartiere Monte Rosello.

L'uomo che era alla guida dell'auto, un sassarese, è stato arrestato e stamattina comparirà davanti al giudice per la direttissima.

Il fatto è successo intorno alle 2,30, quando la Ford Fiesta non si è fermata all'alt dei carabinieri, a un posto di blocco in via Pascoli. I militari si sono lanciati all'inseguimento e in via Pavese l'utilitaria ha speronato la Gazzella dei carabinieri, finendo così la sua fuga.

I militari hanno arrestato l'uomo e poi sono dovuti ricorrere al Pronto soccorso del Santissima Annunziata per le contusioni riportate nello speronamento. I medici hanno assegnato loro diversi giorni di cure.

Anche l'arrestato è rimasto leggermente contuso nello scontro fra le due auto.



