Obbligo di dimora per il 29enne che ha speronato i carabinieri

Il giudice del tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto del 29enne sassarese che la scorsa notte ha saltato un posto di blocco dei carabinieri e ha poi speronato la gazzella dei militari che lo inseguiva.

L'arrestato è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

I due carabinieri sono rimasti contusi nello scontro.

Per il giovane, difeso in aula dall'avvocata Costanza Uras, il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora e il divieto di uscire da casa dalle 20 alle 6 del mattino successivo.

Sarà processato il 20 febbraio 2025.



