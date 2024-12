Natale nel cuore della Sardegna, eventi in 18 comuni del Nuorese

Diciotto comuni del Nuorese uniti da un programma ricco di eventi, mercatini e spettacoli per animare le comunità da Natale all'Epifania nel solco delle collaudate manifestazioni Autunno in Barbagia e Primavera nel cuore di Sardegna. Ora la Camera di commercio di Nuoro lancia Natale nel cuore della Sardegna mettendo insieme comuni, attività produttive e associazioni locali.

"Molto più di una serie di eventi natalizi - spiega il presidente dell'ente camerale Agostino Cicalò - È un'occasione per rafforzare il tessuto sociale ed economico del nostro territorio, valorizzando le eccellenze culturali, enogastronomiche e artigianali che lo caratterizzano. La partecipazione di diciotto comuni testimonia la vitalità di un territorio che sa fare rete e proporsi come destinazione attrattiva anche durante il periodo invernale".

Sono stati investiti nel progetto oltre 400mila euro, fondi regionali destinati al piccolo commercio e alle produzioni agroalimentari tipiche. Finanziamenti arriveranno anche dai comuni partecipanti per un importo complessivo pari alle somme destinate dalla Camera di commercio. Gli eventi, dai mercatini agli spettacoli itineranti, dai concerti alle rappresentazioni teatrali fino alle iniziative gastronomiche, metteranno in luce le peculiarità di ogni comune partecipante.

Particolare attenzione è stata dedicata all'allestimento degli spazi urbani con luminarie e decorazioni che creeranno un'atmosfera festiva coinvolgente. Tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito web dedicato https://natalenelcuoredellasardegna.it/, dove visitatori e residenti potranno pianificare il proprio itinerario. Aderiscono al progetto i comuni di Bari Sardo, Bitti, Bosa, Desulo, Dorgali, Isili, Jerzu, Lanusei, Macomer, Nuoro, Nurri, Orosei, Seui, Siniscola, Sorgono, Tertenia, Torpè e Tortolì.



