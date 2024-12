Mercato S.Benedetto, fotovoltaico e via barriere architettoniche

Pennelli fotovoltaici sul tetto che potrà ospitare eventi, via le barriere architettoniche e una migliore funzionalità logistica per gli operatori. E' quanto prevede il progetto del nuovo mercato di San benedetto. A svelare alcuni aspetti il sindaco di Cagliari Massimo Zedda in un post sui social dopo l'incontro di presentazione del progetto esecutivo alla presenza dell'assessore allo Sviluppo economico, Carlo Serra, e dei rappresentati del comitato di San Benedetto.

"Il progetto passerà in questi giorni in conferenza dei servizi per l'approvazione finale, ma possiamo già mostrarvi le immagini del progetto del nuovo mercato", scrive pubblicando i primi rendering del nuovo mercato i cui lavori inizieranno, dopo le feste, a gennaio 2025. Durante tutta la durata dei lavori gli operatori saranno ospitati nella struttura provvisoria di piazza Nazzari.

"Si è puntato molto sull'accessibilità e sulla funzionalità, risolvendo i problemi storici dell'attuale mercato - spiega il primo cittadino - È stato rivisto completamente il sistema della logistica per gli operatori e migliorata l'accessibilità, con l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'area di vendita si svilupperà su due livelli, serviti da diversi ascensori. La struttura sarà dotata di una copertura con fotovoltaico, che copre il terzo livello, il quale verrà messo a disposizione per iniziative e attività legate alla vita del mercato".

"Nel progetto esecutivo - osserva Zedda - si è tenuto conto di diversi suggerimenti degli operatori che più di chiunque altro conoscono i bisogni di una struttura complessa e identitaria che andrà sempre più valorizzata, senza snaturare la sua storicità"



