La Bohème di Puccini chiude la stagione del de Carolis a Sassari

Chiude nel segno di Puccini e con un titolo amatissimo la stagione lirica del de Carolis di Sassari. La Bohème sarà messa in scena al Comunale il 18 e 20 dicembre alle 20.30, il 22 alle 16.30. Sarà proposta in un nuovo allestimento del de Carolis costruito interamente a Sassari per la regia di Alberto Gazale, che ha curato anche scene e costumi, assistente alla regia Siria Colella, scenotecnico Danilo Coppola.

Sul podio è atteso il sassarese Leonardo Sini che dal 2019, anno del suo debutto, si esibisce nei più noti Teatri d'Opera del mondo. Un importante debutto al Comunale sarà anche quello di un altro sassarese, sempre più apprezzato nei palcoscenici internazionali: è il tenore Matteo Desole, che interpreterà Rodolfo nella recita di domenica 22. Si alterna con Valerio Borgioni previsto per le recite di mercoledì 18 e venerdì 20.

Nel cast altri solisti di spicco, tra cui il soprano Marta Mari (Mimì), applauditissima recentemente a Sassari in Tosca, Evgeniya Vukkert, soprano dal vastissimo repertorio, sarà Musetta, Christian Federici (Marcello), che dopo La Bohème a Sassari debutterà al Teatro alla Scala, Matteo Pierone, apprezzato nei principali teatri lirici internazionali, (Benoit/Alcindoro).

Anche in questa produzione l'Ente de Carolis ha inserito in cartellone giovani promesse della lirica: Michael Zeni (Schaunard) e Tiziano Rosati (Colline). A completare il cast: Claudio Deledda (Parpignol), Giuseppe Lisai (Sergente Dei Doganieri) Antonello Lambroni (Un Doganiere). Sul palco anche il coro del de Carolis preparato da Francesca Tosi e il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu.



