In scooter travolgono un'anziana sulle strisce e poi fuggono

Un'anziana è stata investita da uno scooter, che si è poi dato alla fuga questa mattina ad Alghero, mentre attraversava sulle strisce pedonali, ed è ora ricoverata all'ospedale civile.

Secondo gli accertamenti della polizia locale, che ha svolto i rilievi e sentito diversi testimoni, l'incidente è avvenuto poco dopo le 11 in va Brigata Sassari, all'angolo con via Marconi.

Un'auto si è fermata prima delle strisce pedonali per fare attraversare la donna. Lo scooter con due persone in sella ha superato la macchina e ha travolto l'anziana, che è caduta sbattendo la testa.

Lo scooter con i due a bordo è scappato. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale. Era cosciente e i medici stanno monitorando le sue condizioni.



