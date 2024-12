Troppi incidenti sulle strade, pugno di ferro Comune Sassari

Pugno di ferro nei confronti di chi non rispetta il codice della strada e misure di sicurezza estese in tutta la città per ridurre i pericoli. È la strategia annunciata dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dopo l'impennata di incidenti stradali, alcuni anche mortali, che si è registrata nelle ultime settimane.

Questa mattina Mascia, insieme con l'assessore alle Infrastrutture della mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu, ha incontrato il comandante della polizia locale Gianni Serra, proprio per mettere a punto un piano d'azioni in questa ottica.

Al comandante è stato dato mandato per studiare assieme al dirigente del settore Viabilità, Fabio Spurio, le possibili soluzioni tecniche per rendere più sicure alcune arterie viarie diventate sempre meno sicure.

Uno degli strumenti sarà l'estensione delle "zone 30" a velocità limitata. Proprio nelle scorse settimane sono iniziati i lavori per predisporre i nuovi confini. Si è iniziato con l'area compresa tra via Brigata Sassari, piazza Castello, via Politeama, viale Umberto, via Bellieni, via Roma, via Asproni, corso Cossiga e l'emiciclo Garibaldi. Si proseguirà con il comparto racchiuso tra via Asproni, via Roma, via Duca degli Abruzzi e viale Dante; quindi tra viale Italia, via De Nicola, viale San Pietro e via Amendola; e infine l'arera tra viale Dante, via Duca degli Abruzzi, via Napoli e via Catalocchino.

Gli interventi prevedono la realizzazione degli ingressi nelle zone 30, l'installazione di cuscini berlinesi e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. All'interno del secondo comparto sono stati riorganizzati anche gli stalli per la sosta, eliminando i parcheggi a spina di pesce in favore di quelli paralleli al senso di marcia.

Per non perdere parcheggi, saranno realizzati nuovi spazi di sosta lungo il lato destro di via Diaz, in corrispondenza dell'attuale pista ciclabile: trattandosi di una zona 30, la previsione è che biciclette e monopattini possano transitare in sicurezza sulla strada.



