Qualità della vita, Cagliari tra le top 10 per affari e cultura

Cagliari a metà classifica ma perde 21 posizioni, il Sud Sardegna in fondo al 93/o posto, ma non brillano neppure Oristano, Sassari e Nuoro, rispettivamente al 75/0, 78/o e 87/o posto. E' quanto fotografa l'edizione 2024 dell'Indagine del Sole 24 Ore che misura il benessere nei territori italiani.

Su 107 province il capoluogo sardo di piazza 44/o nella rilevazione generale davanti a Venezia (46), Genova (54), Torino (58) e Roma (59). E' tra le prime dieci province per la categoria affari e lavoro (8/o) e per quella relativa alla cultura e tempo libero (10/o). Poco sopra metà classifica per ambiente e servizi (50/o posto) e demografia (52/o).

Oristano è 17/a per giustizia e sicurezza, categoria nella quale Sassari si piazza 32/a. Il capoluogo del nord Sardegna è poi 41/a in affari e lavoro. Nuoro 69/a in ricchezza e consumi evidenzia un cambio di marcia per il trend del Pil pro capite, ma è 102/a in demografia e società.

In coda il Sud Sardegna, una delle province più povere d'Italia (87/a) e dove sono poche le opportunità anche per cultura e tempo libero (104/o posto) e dove le culle restano vuote (106/o posto per demografia e società).



